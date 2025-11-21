高市首相は２１日午後、台湾有事を巡る自身の国会答弁に中国が反発を強めていることに関連し、中国との「戦略的互恵関係」や「建設的かつ安定的な関係」を目指す方針に「一切変わりはない」と語った。首相官邸で記者団の取材に答えた。台湾有事が日本の集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態」になり得るとした自身の答弁については、「いかなる事態が存立危機事態に該当するかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況