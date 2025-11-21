契約更改交渉を終え、来季への意気込みを記した色紙を持つ楽天・浅村＝21日、楽天モバイルパーク宮城楽天の浅村栄斗内野手が21日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、現状維持の年俸5億円で更改した。来季が4年契約の最終年。5月に通算2千安打を達成した一方、その直前には2015年途中からの連続試合出場がストップ。2軍落ちを経験するなど波の大きな一年に「うれしい感情、悔しい感情、今までにない気持ちをすごく感じた