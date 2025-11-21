歌手の円広志が２１日、大阪市の扇町公園で、自身がメーンＭＣを務めるカンテレの情報番組「よ〜いドン！」と「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」がコラボした「カンテレ祭り！２０２５よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」の大取材会に参加。自身が“関西のお昼の顔”となり、２００８年から放送している長寿番組への愛着を語った。取材会に先がけて乾杯イベントが行われ、円広志が作詞作曲したオリジナル乾杯ソング「みんなで乾