全国でクマによる被害が深刻化するなか、日本郵政が、通勤方法を柔軟に変えられるようにする取り組みを始めました。今回の対応は、日本郵政グループの日本郵便やゆうちょ銀行、かんぽ生命保険などの全従業員を対象にするものです。通勤途上でクマに遭遇する恐れがあると判断された場合、従業員が所定の届け出をせずに、通勤経路を変更したり、通勤方法を公共交通機関から自家用車に変えたりできるようにしました。日本郵政グループ