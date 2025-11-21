サントリー近畿営業本部は、今年1月より「未来の関西ジンカクテル」活動を実施している。大阪・関西万博のレガシーとして、後世に残るカクテルを生み出すプロジェクトとしてスタート。延べ6万5000以上のユーザーの声をもとに、AIがまとめた要素からカクテルを具現化。テスト展開ののち、オリジナルカクテル3種類を完成させた。10月よりエリアの飲食店へ、新たなメニューとして提案活動を強化している。オリジナルカクテルは