ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが豊富なセガプライズ。今回は2025年11月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します☆ セガプライズ「ミニオン」グッズ 登場時期：2025年11月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど キュートで個性豊かな「ミニオン」たちのグッズが、2025年11月もセガプライズに続々登場。マスコットやぬいぐるみをはじめ、実