今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）に参戦することが決まった。サンデーサラブレッドクラブが１１月２１日、発表した。同馬は今秋、始動戦のセントライト記念を勝ち、初の古馬相手だった天皇賞・秋でも２着に入っている。現在は滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧中。同年の皐月賞馬が勝利となれば、