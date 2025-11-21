６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで行われ、献花を終えた参列者が故人への思いを語った。タレントの萩本欽一は上下紺色のスーツで参列。「黒いものだけは着ていかないと思って。お別れに来たのではなくて、久しぶりに長嶋さんにお会いできてうれしい」とほほえんだ。式典ではファッションデザイナーのコシノジュンコ氏と隣の席に。「初めてお会