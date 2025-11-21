【REANIMAL】 2026年2月13日 発売予定 価格：5,720円 THQ Nordic Japanは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC向けホラーアドベンチャー「REANIMAL」を2026年2月13日に発売することを発表した。価格は5,720円。 本作はある兄弟が行方不明の友達を助け、故郷の島から逃げ出す物語で、暗闇に包まれた歪んだ世界で様々なクリ}