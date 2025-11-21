米国のハイテク株急落の余波でKOSPIが3800台まで押し下げられた。21日午前11時20分現在、KOSPIは前日比3．59％安の3860．44で取引されている。取引開始直後には4％を超えて急落する場面もあったが、個人投資家の買いが入り、下落幅を一部縮めた様相だ。人工知能（AI）関連の恩恵銘柄に挙げられる半導体株やエネルギー・電力機器株の下げ幅が目立った。取引開始直後に9％を超えて下落したSKハイニックスは7％台、サムスン電子も4％