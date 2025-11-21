セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年11月7日より順次、全国のゲームセンターなどに投入される「チップ&デール&クラリスクリア窓付ポーチ〜Fluffy Cuties〜」を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「チップ＆デール＆クラリスクリア窓付ポーチ〜Fluffy Cuties〜」 登場時期：2025年11月7日より順次サイズ：全長約9×8×13cm種類：全3種（チップ、デール、