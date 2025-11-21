6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。長嶋さんと古くから親交のあった俳優・北大路欣也（82）が「お別れの言葉」を述べた。2人は古くから交流があり、2014年に亡くなった高倉健さん（享年83）と3人で毎年正月にお忍びで、千葉県の成田山新勝寺にお参りしていた。2007年に開かれた北大路の紫綬褒章を祝う会に長嶋さん