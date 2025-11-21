ウナギの国際取引をめぐる規制強化について議論する国際会議が来週開かれます。規制に反対する日本は、各国への働きかけを強めています。【映像】ウナギの国際取引めぐる規制強化 国際会議開催へ24日から始まる国際会議では、EUなどの提案でニホンウナギを含むすべてのウナギを国際取引の規制対象にするかどうかが議論されます。EUなどは資源保護などを主張していますが、日本政府はニホンウナギの資源管理は十分で絶滅の恐れ