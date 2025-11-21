衆議院の議員定数削減をめぐり自民党と日本維新の会は、今の国会で1割削減の法案を提出し、施行から1年以内に与野党で結論を出すことで一致しました。【映像】実務者協議の様子「今日、こうして共有の考え方がまとめられましたので、党内、そして各党へのご説明を速やかにやっていく必要がある」（自民党・加藤政治制度改革本部長）実務者協議では、定数を今の465人から「420人を超えない」よう削減することで一致しました。小