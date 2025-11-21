アメリカが新たな和平案を提案するなか、ロシアのプーチン大統領は軍服姿で攻撃を続ける姿勢を強調しました。【映像】プーチン氏、軍服姿でロシア軍司令部を訪れる様子ロシア大統領府は20日、プーチン大統領が軍服姿でロシア軍の司令部を訪れる様子を公開しました。ゲラシモフ参謀総長はプーチン大統領に対して、ウクライナ東部ハルキウ州の要衝クピャンスクを制圧したと報告しました。プーチン大統領は「最も重要なのは、目