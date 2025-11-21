香港の公共放送で、放送が始まったばかりの日本のアニメ「はたらく細胞！！」が突然打ち切られたことがわかりました。香港メディアによりますと、香港の公共放送で今月16日から放送が始まった日本のアニメ「はたらく細胞！！」が突然中止になったということです。第2話はあさって（23日）に放送される予定でしたが、別のスポーツ番組に差し替えられています。高市総理の国会答弁をめぐる日中関係の対立が影響したものとみられます