政府は、物価高への対応などを柱とする21.3兆円規模の「総合経済対策」を閣議決定しました。【映像】21.3兆円規模の「総合経済対策」を閣議決定経済対策のうち、最優先とする物価高対策では、おこめ券といった食料品の価格高騰に対する支援のほか、不動産価格の上昇に対応した長期固定型の住宅ローン「フラット35」の融資限度額引き上げなどが盛り込まれました。さらに1〜3月の間、電気・ガス代をあわせて7000円程度補助します