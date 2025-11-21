全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は前の週からおよそ1.7倍に増え、全国で「警報」の基準である「30人」を超えました。厚生労働省によりますと、今月16日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「37.73人」でした。前の週のおよそ1.7倍で、13週連続で増加していて、全国で「警報」の基準である30人を超えました。「警報」基準を超えているのは、24の都道