フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレANAインターコンチネンタルホテル東京は、吹き抜けのロビーを見渡せる空間「ブリュワーズ コーヒー＆バー」（3FL.）において、11月1日から来年1月4日までの期間、160年以上の歴史を誇るフランス・パリ発祥のフレグランスメゾン「ロジェ・ガレ」とのコラボレーションによる新企画「フェスティブ・スイーツブッフェ with ロジェ・ガレ」を提供している。「ロジェ・ガレ」の香水「ロ