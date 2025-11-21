長岡市で通信事業者や刑事など名乗る男らからの電話を信じた女性が、現金470万円余りをだましとられる被害がありました。警察は特殊詐欺事件として捜査を行っています。被害にあったのは長岡市に住む50代の女性です。警察によりますと、ことし10月下旬から11月4日までの間、女性の固定電話に通信事業者を名乗る者から電話があり、「あなた名義の携帯電話から迷惑メールが多数送信されています。その携帯電話は、山口県内で買