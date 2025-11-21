ニベア ルーセントビューティ 美容液ボディミルク シリーズニベア花王は11月11日、オンラインセミナー「NIVEA LAB.− 30minで学ぶ魅力と技術 −」を開催した。同セミナーでは、世界中で愛される「ニベアボディミルク」ブランドのマーケティング担当、研究員から、ボディケア市場の最新トレンドや、新商品の開発背景、技術的特長などを解説した。「ニベアボディは23年連続累計売上No.1（インテージSRI・SRI＋ ボディケア市場 2002年