第4回全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦（スポニチ後援）が21日、阪神甲子園球場で行われ、西日本選抜が東日本選抜を9―5で破り、初優勝した。試合前に世界野球ソフトボール連盟の理事を務める宇津木妙子さん（72）が選手たちにノックを披露。ダイヤモンドスポーツの発展に願いを込めるイベントとなった。