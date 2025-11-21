俳優の木村拓哉（53）が21日、東京タワーで映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次）の初日舞台あいさつに出席した。山田監督から俳優陣やスタッフに向けて、撮影を終えた後に「それぞれの今回のTOKYOタクシーという作品に携わった人の思いが結局作品のツヤになっていると思うんだ。今回の作品は本当にツヤに恵まれた作品になったことを僕は感謝します。ありがとう」と言葉が贈られた。その言葉を受け「凄く良い場所に自分は参加