女優の倍賞千恵子（84）が21日、東京タワーで主演映画「TOKYOタクシー」（監督山田洋次）の初日舞台あいさつに出席した。「朝、富士山がよく見えた。凄いな、日本一だなと思って見てたんですけど、富士山を越えるような素晴らしい映画になったんじゃないかなと自負しております」と自信を語った。今作のクランクインは、長年主人公・寅さんの妹さくらを演じた「男はつらいよ」シリーズの舞台でもあった東京・柴又で迎えた。撮