◇WBC世界バンタム級王座決定戦同級1位・那須川天心(帝拳)＜12回戦＞同級2位・井上拓真(大橋)（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内のホテルで開かれ、WBC世界バンタム級王座決定戦で対決する同級1位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と前WBA王者で同級2位の井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）が出席した。井上拓真は勝敗の鍵を問われると「毎回そうだが、始まってみない