阪神電気鉄道株式会社は21日、「阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）」を11月23日から発売すると発表した。▼ 阪神タイガース カレンダー 2026（壁掛けタイプ）2025年シーズンの主力選手のベストショットを大胆かつ繊細にデザイン。表紙・年間ページは、2025 JERA セントラル・リーグ優勝記念のプレミアム仕様。【サイズ】610mm×420mm（A2変形）14枚綴り【価格】税込1,600円【仕様】圧着タイプ（金具不使用）▼ 掲