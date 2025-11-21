福島第一原発事故後に福島県が健康の見守りのため実施している県民健康調査のうち、１５歳以下を対象にした健康診査が２０２６年度で終了する。県は、原発事故から１５年が経過し、事故当時に生まれた子どもは１６歳以上の健康診査に移行し、当初の目的を果たしたとした。終了の方針は、福島市で２０日に開かれた検討委員会で県が示し、認められた。１５歳以下の子どもの健康診査は、学校の健康診断などで行われない血液検査