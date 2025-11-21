18年に解散したバンド、チャットモンチー公式アカウントが21日、6年ぶりに更新された。公式アカウントでは「2025 11.23 19:00 #チャットモンチー20th」と記され、赤と青が鮮やかな四角形の画像が投稿されている。この投稿にフォロワーからは「ええええ!期待しちゃう」「日本中がざわつく案件だわ」「アカウントが動いたこと自体が既に嬉しい」「再結成だったら泣く」と期待のコメントが寄せられている。