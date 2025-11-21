優しい夫・ハジメと穏やかな結婚生活を送っていた主人公・リナ。しかし夫の母は少々難ありで、リナは頭を痛めていたのでした。そして義母への違和感は、リナの妊娠・出産にまで影響を及ぼします。『ばあばハイな義母』第2話をご覧ください。 義母からの「ありがた迷惑」に頭を悩ませつつも、念願の妊娠に喜ぶ主人公・リナ。喜びも束の間、義母は孫ができる喜びのあまり、これまでよりもさらに配慮を失っていき…。 待望の妊娠