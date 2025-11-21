トヨタ新型「RAV4」まもなく発売！トヨタは2025年5月21日、クロスオーバーSUV「RAV4」の6代目となる新型モデルを世界初公開し、2025年度内の発売を予告しました。新型RAV4は「Life is an Adventure」を開発テーマに掲げ、アウトドアから都市生活まで、多様なシーンへの対応するモデルとして設計されています。新型RAV4が販売店でも話題に！【画像】超カッコいい！ これが新型「RAV4」です！（30枚以上）グレード構成は、都会