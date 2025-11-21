合コンで気になる女の子に出会ったら、ぜひ連絡先を交換したいもの。ではガツガツした印象を与えずに、スマートに聞き出すにはどうしたらいいでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性167名に行ったアンケートを参考に「合コンで女性が抵抗なく連絡先を教えてしまう聞かれ方９パターン」を探りました。【１】「PCの調子が悪い？見てあげるよ」などと会う口実を作る「力仕事や配線系の悩みがあるときは、つい頼りたくな