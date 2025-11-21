ゆかりさんは1歳半の息子たつきを育てるフルタイム勤務のママ。理不尽な慰謝料の要求を受け、苦しみの中で自分の信念を貫く決意をしました。堂々と断る覚悟を胸に、久美子さんとの最後の対峙に挑みます。『保育園で慰謝料請求された話』第5話をご覧ください。 慰謝料を断る覚悟を決めたゆかりさん。園でふたたび久美子さんたちに呼び止められ、強く冷ややかな言葉を浴びせられます。 決意の朝 久美子さんにはっきり伝え