イメージ 香川県が21日、インフルエンザ流行注意報を発令しました。 直近1週間（11月10日～11月16日）に香川県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数が15.7人となりました。注意報発令の基準値である10人を上回ったため、10月17日に発令した「流行入り」から切り替えました。 香川県は石けんと流水による手洗い、咳エチケッ ト、健康管理に気を付けるよう呼び掛けています。