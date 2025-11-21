プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われ、競泳の五輪金メダリスト、北島康介さんが参加しました。「本当に幼少期からジャイアンツファンで、ドームに遊びに来させていただいていて、スーパースターというか、憧れであり、原点でもあります」と長嶋さんへの思いを口にした北島さん。自身の現役時代に長嶋さんに会う機会があったそうで、「水泳で強くなって、長嶋さんに会えて、すごく感謝して