高市首相は、台湾有事が存立危機事態になり得るとした自身の国会答弁に関し「政府の立場は一貫している。いかなる事態が該当するかは実際に発生した事態の個別具体的な状況に即し、政府が全ての情報を総合的に判断する」と述べた。