千葉県松戸市で21日朝、マンションが燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。21日午前8時前、松戸市西馬橋広手町で「マンション2階から黒い煙」と近くに住む女性から通報がありました。7階建てマンションの2階から出火し、消防車など12台が出動して消火活動にあたり、火は約2時間後に消し止められました。この火事で、火元の部屋とみられる2階の一室から1人の遺体が見つかりました。警察と消防が出火原因を調べる