＜CMEグループ・ツアー選手権初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞岩井千怜のシーズン最終戦は「ビックリする」ミスから始まった。1番パー5の2打目、5番アイアンのヒールが突っかかってしまうような形で左に曲がり、池につかまった。「本当にビックリ。いいイメージを持ってスイングしたけれど、トップまであのミスが出ると分からなかった」。長いアイアンでありがちなミスからボギー発進。ただ、そこ