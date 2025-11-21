＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル初日◇20日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ツアー外競技『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』最終戦の最終ラウンドが進行している。【写真】ジェット機、近っ！最終組が前半の競技を終えて、今年のプロテスト合格の藤本愛菜が4位から、トータル5アンダー・首位に浮上している。1打差2位に小島彩夏、トータル2アンダー・3位タイに今季2勝の早川夏未