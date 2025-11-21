シャオミ・ジャパンは11月21日、Xiaomiのスマートライフブランド「Mijia（ミージャ）」の日本初展開を発表。第一弾製品として「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」を同日より発売する。市場想定価格は5,980円。12月7日までの早割キャンペーン期間中は、利用店舗によらず5,480円で購入できる。Mijia 速乾イオンヘアドライヤー「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」は、最大110,000rpmの高性能モーターを搭載し、パワフルな風量で髪をス