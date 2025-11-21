日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「チキンクリームポットパイ」を、11月26日から数量限定で販売する。チキンクリームポットパイKFC冬の定番商品「チキンクリームポットパイ」(470円)が、今季も心までほっと温まる味わいを届ける。1996年の発売から、「チキンクリームポットパイ」は、今年で30周年を迎えた。24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめ