長嶋一茂が２１日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、レギュラーコメンテーターの元テレビ朝日社員、玉川徹氏をいじる一幕があった。番組では、フレイルと呼ばれる加齢によって体や心の働きが弱くなった状態について特集。フレイルに関する最新の研究で、社交ダンスに高い予防効果があることが分かってきたという。東京都内のスタジオでは健康目的で社交ダンスを始める高齢者が増加していることも取り上げた