阪神は２１日、甲子園歴史館で特別企画として、伊原陵人投手（２５）によるトークショーを１２月７日に開催すると発表した。１０時１５分から１１時３０分までの予定で、トークショー、質疑応答、抽選会、写真撮影会などが行われる。参加料金は大人６０００円、高校生５５００円、子ども（４歳〜中学生）は５０００円。店員１５６名。参加は応募抽選制で、応募の受付はローソンチケットで１１月２２日１０時から１１月３０日２