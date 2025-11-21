俳優・坂東龍汰がナレーションを務める、ダスキンの新WEBCM『想い愛、ずっと。』篇が11月21日よりダスキン公式YouTubeチャンネルにて公開された。企業のイメージ醸成を目的に制作された本作では、坂東が持つ優しく芯のある声を生かし、人と人との“想い”のつながりを繊細に表現している。【動画】坂東龍汰、ナレーションを担当した新CM『想い愛、ずっと。』CM音楽にはRADWIMPSの野田洋次郎が作詞・作曲したAimerの楽曲「蝶々