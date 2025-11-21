ムーンムーンは2025年11月19日、「睡眠関連の支出と今後の予算意識」に関する調査の結果を発表した。同調査は2025年11月11日~11月13日、全国の男女300名を対象にインターネットで実施した。直近12ヶ月で、睡眠関連に使った合計金額「直近12ヶ月で、睡眠関連に使った合計金額はどれくらいですか?」という設問では 最も多いのは「0円」、ここ1年で睡眠への投資をしていない層が約2割にのぼるとわかった。次いで「5,000~9,999円」「1,