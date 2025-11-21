１１月２２日に大阪市中央区の御堂筋で行われる「阪神タイガース優勝記念パレード」の乗車号車が２１日、発表された。首脳陣、選手が１号車〜３号車に振り分けられる。【１号車】藤川監督、安藤コーチ、小谷野コーチ、村上、及川、島本、桐敷、中野、近本、高寺、中川、大山、石井、小幡、栄枝【２号車】藤本コーチ、片山コーチ、田中コーチ、大竹、高橋、熊谷、原口、前川、岩崎、岩貞、佐藤輝、梅野、木浪【３号車】