北京で25日に予定されていた日本企業からなる訪中団と王文濤商務部長との合同会議が、中国側の要請で延期になったことがわかりました。【映像】合同会議の様子（2023年）日中投資促進機構によりますと、訪中団は24日から中国を訪問し、佐藤康博会長らが約2年ぶりに王部長と会談する予定でした。前回は日本側から80社・130人が参加した大規模な会議でしたが、中国側の要請で延期になったということです。中国商務省は「日本側