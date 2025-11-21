立憲民主党の野田代表は、政府が閣議決定したおよそ21.3兆円規模の経済対策をめぐり、「もっと絞れという主張を我々はしていかなければいけない」と述べました。政府はきょう、子どもへの2万円給付や電気・ガス代の補助などを盛り込んだおよそ21.3兆円規模の経済対策を閣議決定しました。この経済対策をめぐり、立憲民主党の野田代表はきのう（20日）債券安と円安が進んだことを挙げ、「財政拡大の路線にマーケットは懸念を持って