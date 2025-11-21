楽天の吉納翼外野手が２１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０万増の７３０万円でサインした。（金額は推定）ルーキーイヤーの今季は１軍に２試合に出場するも、快音を響かせることができず、プロ初安打は来季以降に持ち越しとなった。２軍では９５試合に出場して、打率・２２３、５本塁打、３２打点。１８日には球団から「左肩反復性肩関節脱臼に対する鏡視下Ｂａｎｋａｒｔ修復術」を行ったと発表され、試合