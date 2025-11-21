アメリカのトランプ大統領は、民主党の議員6人がアメリカ軍の軍人らに「違法な命令に従わないように」と呼びかけたことについて、「死刑に処すべき反逆行為だ」と主張しました。アメリカ海軍出身で元宇宙飛行士のケリー上院議員ら民主党の議員6人は18日、動画を公開し、現役の軍人らに「違法な命令は拒否しなければいけない」などと呼び掛けました。「違法な命令」の具体的な内容は説明していませんが、トランプ政権が中南米海域で