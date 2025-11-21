【モデルプレス＝2025/11/21】モデルの“せいせい”こと田向星華が11月19日、自身のInstagramを更新。クリスマスのコスプレ姿を披露し、話題になっている。【写真】24歳ギャルモデル「セクシーすぎ」胸元ざっくりコスプレ姿◆せいせい、美バストコスプレ披露せいせいは「もうクリスマス撮影なんかしちゃってるよ」とつづり、赤いサンタクロースのようなコスプレ姿を公開。胸元がザックリと開いた状態で美しいバストを披露している